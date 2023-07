AmiataBiKe, tanti obiettivi Il comprensorio si unisce

A piccoli grandi passi le diverse realtà del Monte Amiata stanno provando a dialogare e a mettere in piedi progetti di territorio. La prima prova generale è stato l’Ambito turistico Amiata che raggruppa i principali comuni della montagna sotto un’unica strategia di promozione turistica. Adesso a tentare un progetto di territorio vasto è l’associazione "AmiataBike". Al centro c’è la bicicletta e il turismo lento. L’associazione si è stata costituita qualche mese e pilastro del progetto è il ‘Percorso permanente’, già disegnato e presentato in una recente iniziativa ai sindaci della zona. Il percorso unisce tutti i Comuni del comprensorio con uno sviluppo "ad anello" molto articolato ed affascinante, sia dal punto di vista tecnico-ciclistico che naturalistico. Si snoda su circa 170km su asfalto e 80km su strade bianche ed ha il proprio "cuore" in Vetta Amiata, raggiungibile dalle 6 famose "salite". Proprio nei giorni scorsi l’associazione è stata ospite di alcune iniziative amiatine. In occasione dell’ Amiata Bike Fest, l’associazione si è presentata al pubblico al prato delle Macinaie, ospite del noto parco di freeride. Proprio nel contesto dell’Amiata Bike Fest le due associazioni (Amiata freeride e AmiataBike) hanno potuto dimostrare che la differenza di disciplina è ampliamente colmata dall’unione di intenti volti a valorizzare il territorio dell’Amiata e la bicicletta. Procede spedita anche la comunicazione, è stato messo online il sito amiatabike.it che racchiude l’essenza del progetto: cartografie, tracciati gpx delle tappe e delle salite, spazi di comunicazione che a breve cominceranno ad essere popolati con notizie e annunci di altre iniziative, in attesa del primo evento "AmiataBike" del 16 e 17 settembre 2023. Ma è non è tutto: AmiataBike è già in piena attività per promuovere la campagna di tesseramento".