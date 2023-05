Amiata Piano Festival L’anteprima nelle mani di Baglini E sarà una "Gioia"

Tutto pronto per l’edizione numero 18 dell’Amiata Piano Festival. A Poggi del Sasso tornano le proposte musicali della coppia d’arte e di vita Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, pionieri di un modo diverso di fare arte immateriale nella bellezza incontaminata della natura amiatina e grazie al sodalizio con la Fondazione Bertarelli.

Si parte sabato con il concerto d’anteprima "Gioia, bella scintilla divina", che apre al Grand Tour Beethoven, progetto del grande maestro del pianismo internazionale Louis Lortie affidato all’amico ed ex allievo d’eccezione Maurizio Baglini, che sabato partirà dalla Nona Sinfonia di Beethoven nella trascrizione di Liszt per poi proseguire poi con le trascrizioni della prima e sesta a quattro mani con Alexander Kashpurin e Luigi Carroccia il 28 luglio, poi la seconda e la settima sempre a quattro mani con Axel Trolese e Illia Ovcharenko il 26 agosto.

"Ho suonato questo capolavoro oltre 120 volte nei cinque continenti – dice Baglini –. È un onore portarlo nel Festival che ho fondato diciotto anni fa. Amiata Piano Festival diventa maggiorenne e merita questo mio omaggio. Del resto, Amiata Piano Festival nacque come scommessa fra me e Claudio Tipa sulla possibilità di far di Poggi del Sasso un polo di attrazione musicale a livello mondiale. Per farlo, il mecenate mi chiese di portare idee e relazioni di ciò che fosse già all’epoca il mio modus vivendi musicale quotidiano. Alla Nona di Beethoven trascritta da Liszt per pianoforte solo, devo anche l’ingresso nel catalogo Decca: un titolo che racconta molto della mia storia solistica. La imparai in un momento della mia carriera piuttosto delicato. La mia compagna nella musica e nella vita, Silvia Chiesa, mi incoraggiò ad accettare la sfida di impararla in pochissimo tempo per una produzione importante a Radio France a Parigi. Studiai alcune settimane anche undici ore al giorno per memorizzarla e maturarla. Silvia aveva ragione: il pezzo avrebbe cambiato la mia vita. Così è stato".