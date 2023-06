Amiata Piano Festival "Baccus", note d’autore

CINIGIANO

Sulle colline situate ai piedi del Monte Amiata protagonista è la grande musica. Parte oggi e terminerà domenica "Baccus", il weekend di apertura della diciottesima edizione di Amiata Piano Festival (figlio della visione artistica di Maurizio Baglini e Silvia Chiesa).

Il Forum Fondazione Bertarelli di Poggi del Sasso ospiterà concerti come sempre di alto livello. Già da oggi il pubblico potrà godere di una vera chicca, frutto dell’instancabile lavoro di Silvia Chiesa per accrescere il repertorio per violoncello tra ricerche di testi dimenticati, composizioni nuove e trascrizioni inattese. Si tratta della sua commissione al direttore d’orchestra Giovanni Veneri per orchestrare per violoncello e orchestra il noto testo per pianoforte e violoncello di Richard Strauss Sonata in fa maggiore op. 6, ottenendo così una nuova opera che mantiene rispettosamente e fedelmente Strauss, ma amplifica quella: "percezione – dice Silvia Chiesa – di una densità articolata di potenzialità e spunti della parte pianistica che mi ha sempre fatto sognare ‘altro’ nei lunghi anni di studio ed esecuzione di questo testo, laddove quel ‘altro’ non poteva che essere uno sviluppo orchestrale rispettoso e fedele, che semplicemente desse respiro ad un mondo di idee pronte a spiccare il balzo verso spazi sonori più ampi".

Poi Chiesa prosegue e sottolinea: "L’incontro con Giovanni Veneri mi ha spronato e l’esito della prima esecuzione lo scorso anno a Milano, per Serate Musicali, con la giovane orchestra Cupiditas e Pietro Veneri sul podio mi hanno fatto capire che il mio era un sogno giusto".

Il programma proseguirà domani, con Michele Placido a dar voce al testo del musicologo e divulgatore partenopeo Stefano Valanzuolo per scoprire, tra parole e musica con pianoforte a due mani, "Il Sosia. Vita Pubblica e Privata di Franz Schubert, musicista".

Sabato l’appuntamento è con il Quartetto Klimt con la rara trascrizione di Ferdinand Ries dell’Eroica di Beethoven e Richard Strauss. "Baccus" chiude domenica col programma degli eclettici fratelli Mancuso, maestri nel coniugare il folk siculo con la contemporanea pop fino alla musica da film. Ogni concerto prevede, nell’intervallo, un momento degustazione con le eccellenze gastronomiche del territorio ed i vini della cantina Collemassari Wine Estates.