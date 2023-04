Pasqua bianca sull’Amiata: tanta neve caduta nella notte

Grosseto, 8 aprile 2023 – È una Pasqua bianca e invernale sul Monte Amiata. Nella notte è caduta tanta neve a quota 1000 metri. Oltre 15 centimetri. La Provincia di Grosseto ha attivato il proprio servizio neve per liberare le strade con due spazzaneve a cui si è aggiunto quello della ditta Vichi, titolare dell’appalto.

“Alle Macinaie e al Prato della Contessa, quindi, ci sarà neve per queste festività pasquali – ha affermato il presidente della Provincia Francesco Limatola – e sicuramente questo elemento attirerà molte persone. Pertanto, la Provincia è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento”.

Anche nel comprensorio sciistico di Abetone e Val di Luce ha nevicato stanotte. “Una Pasqua sulla neve, che sembra quasi Natale vista la nevicata di stanotte - è il commento di Andrea Formento, assessore al turismo di Abetone Cutigliano, nonché presidente nazionale di Federfuni -. Stanotte sono caduti circa dieci centimetri di neve e grazie anche al fatto che in questi giorni abbiamo prodotto neve con i cannoni, le piste sono perfette. Gli appassionati che non hanno voluto perdere quest'occasione sono tanti, sia sulle piste che nei rifugi. Le temperature sono decisamente buone - conclude l'assessore - per mantenere questa situazione delle piste innevate”.

Nevicata notturna anche sul Pratomagno nella montagna aretina che questa mattina presentava strade e boschi completamente imbiancati. La neve di Pasqua ha attirato subito escursionisti ed appassionati di sci. Neve anche sulle cime più alte di Casentino e Valtiberina ma senza difficoltà per la viabilità.