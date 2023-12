Amiata Festival. Note di Natale della Filarmonica

Gran finale al Forum Fondazione Bertarelli di Poggi del Sasso. Si chiude oggi la diciottesima edizione di Amiata Piano Festival con il tradizionale concerto di Natale (inizio alle 19) con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna in formazione cameristica. Suonando a parti reali i musicisti della Filarmonica, guidati dal primo violino Paolo Mancini, eseguiranno in apertura di programma uno dei brani più intimi, famigliari e in senso lato natalizi, della storia della musica, l’Idillio di Sigfrido di Wagner, composto come regalo di compleanno per la seconda moglie Cosima e per lei eseguito privatamente nella loro residenza vicino a Lucerna la mattina del 25 dicembre 1870. Nato per rimanere solo nelle memorie di famiglia, il testo musicale fu poi pubblicato ben otto anni dopo ed esclusivamente per urgenze economiche tanto che Cosima scrisse con grande rammarico: "Il tesoro segreto è diventato proprietà pubblica". Dunque dono perfetto per la comunità di amici, conoscenti ed affetti famigliari che ogni anno si raccoglie alle pendici dell’Amiata per godere del festival come ad un ritiro spirituale in musica. Altrettanto legata al focolare famigliare è la Serenata per fiati, violoncello e contrabbasso di Dvorák, composta nel 1878, anno di nascita della prima figlia del grande boemo dopo la morte dei precedenti tre figli. Quindi l’inizio di un periodo sommamente felice per il grande compositore e che si rispecchia pienamente nella travolgente pagina finale, ricca di temi folklorici e vitalità, perfetta per accompagnare il pubblico alla cena festosa di questo weekend. I direttori artistici Maurizio Baglini e Silvia Chiesa, che quest’anno hanno festeggiato il loro trecentesimo concerto insieme, confermano dunque l’intenzione di accogliere nel cuore della campagna toscana sempre più spesso compagini ampie per un festival che ormai ha superato i limiti della musica da camera ed aspira ad un nuovo ruolo in vista del ventesimo anniversario. Anche questo concerto prevede, nell’intervallo, un momento degustazione con le eccellenze gastronomiche del territorio ed i vini della cantina Collemassari Wine Estates.