Amiata Bike, si parte Un progetto unisce tutti i dodici Comuni

L’Amiata è terra di ciclismo e adesso con "Amiata Bike" si consolida ancora di più questa caratteristica propria dell’antico vulcano. Nei giorni scorsi è stato presentato a tutti i sindaci dei 12 Comuni appartenenti all’unione comunale "Amiata Grossetana" e "Amiata Val d’Orcia", il progetto "Amiata Bike". Il progetto è un’azione di "ambito territoriale", nell’accezione data dalla legge regionale sul turismo, in grado di coinvolgere tutti i 12 Comuni dei 2 versanti dell’Amiata, senese e grossetano, in un’azione di sviluppo dell’economia territoriale e di valorizzazione del patrimonio naturale comune. Amiata Bike è stato illustrato dal responsabile designato Franco Rossi, già patron dell’evento "L’Eroica" (di cui è presidente). Si parla di un percorso molto articolato costituito da un anello di circa 170 chilometri su asfalto, 100 chilometri di strade bianche e circa 80 chilometri distribuiti nelle 6 diverse "salite" in vetta Amiata. Il percorso unisce "ad anello" i 12 Comuni del territorio, in 9 "tappe" identificate su strada da apposita cartellonistica stradale. Tutti i percorsi saranno arricchiti da "Bike Point" istituzionali nei vari Comuni, indicativi di punti di particolare interesse turistico o "privati", ovvero di accoglienza, ristoro, assistenza. Il cuore del percorso sarà la vetta dell’Amiata da cui partiranno le 6 "discese" verso i comuni a valle e da lì l’anello che congiunge tutti i comuni con le varianti "gravel" identificate da cartelli appositi. A dare supporto organizzativo e promozionale a questo nuovo progetto è la neo associazione "Amiata Bike", presieduta da Monica Fanciulli (consigliere di Santa Fiora) e Luca Ventresca e che ha in programma un evento annuale per promuovere il nuovo circuito. La nuova realtà associativa avrà anche il ruolo di mettere in rete tutte le attività economiche del comprensorio amiatino che potranno trovare in "Amiata Bike" un luogo qualificato di promozione dei propri prodotti e servizi.