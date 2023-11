"Amiata bike" ha incontrato gli operatori turistici della zona

Amiata Bike è l’itinerario che coinvolge gli 8 comuni dell’ambito turistico Amiata e 4 comuni confinanti (Castiglione d’Orcia, Radicofani, San Quirico d’Orcia e Semproniano). Venerdì, l’associazione che si occupa di tracciarlo e promuoverlo e cioè Amiata Bike-asd, ha incontrato gli operatori turistico-ricettivo con l’obiettivo di incentivare la messa in rete e la collaborazione tra l’associazione Amiata Bike e gli addetti al settore. L’incontro si è svolto ad Abbadia San Salvatore (versante senese dell’Amiata) ma ha coinvolto operatori anche dell’Amiata grossetana. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’ambito turistico Amiata che rappresenta i comuni di Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Roccalbegna, Seggiano, Castell’Azzara, Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio. Il percorso è in totale 170 chilometri e 80 su strade bianche. È ancora in fase di completamento l’installazione della cartellonistica e dei bike point, mentre è già presente sul sito dell’associazione la mappatura del percorso in formato gpx. "Sul percorso, i ciclisti possono già trovare appositi ‘Bike Point’ riconoscibili e dedicati a servizi di primo livello (gonfiaggio, colonnina ricarica per e-bike, rifornimento acqua), promossi e curati da ciascun Comune del territorio sulla base di un lay-out condiviso che ne permette l’identificazione – spiegano dall’associazione Amiata Bike –. Uno degli scopi di Amiatabike-asd è la costituzione di una rete di attività economiche del Comprensorio, con l’obiettivo di promuovere tutti gli operatori interessati agli scopi dell’associazione".