"Ambulanti, basta incertezze"

Il richiamo del presidente della Repubblica sul Decreto Concorrenza, riguardo le concessioni per il commercio su area pubblica, rimette in discussione la proroga di 12 anni contenuta nel decreto. "C’è molta preoccupazione per questa scelta – dice Simone Zippilli, presidente Anva –, poiché si apre nuovamente una vicenda che sembrava chiusa, senza porre fine a quell’incertezza che da più di dieci anni funesta la nostra professione. Oltretutto la situazione nei mercati di provincia è ben diversa: qui si combatte soprattutto contro lo spopolamento e la riqualificazione dei mercati". "Possiamo anche parlare di bandi – dice ancora Zippilli –, purché si tuteli sempre l’anzianità e la storicità delle imprese, ma oltre alla Bolkestein sarebbe invece di vitale importanza che Governo e Regione comincino finalmente a parlare anche di contributi per la digitalizzazione, ammodernamento e sostegno dell’ambulantato. Occorre proiettare questa professione nel futuro e sostenere le eccellenze made in italy che da sempre porta avanti; superiamo gli aspetti formali e cominciamo a parlare del futuro delle nostre piazze".