Ambra torna in pista "E noi saremo tutti al suo fianco"

Ambra Sabatini (nella foto) torna in pista. La campionessa paralimpica, orgoglio portoercolese ormai diventata un esempio non solo per l’Argentario ma per tutta l’Italia, scalda i motori in vista del prossimo importante impegno agonistico.

Questa mattina si terrà infatti il Grand Prix Internazionale Fispes di Jesolo. A partire dalle 9.30 si terranno i 200 metri, a cui Ambra prenderà parte. Una distanza, oltre a quella dei 100 metri in cui ha conquistato l’oro olimpico, su cui punta tantissimo: lei è molto carica e riparte dal 29,87 dello scorso anno, che è tutt’ora il record del mondo della disciplina.

Per Ambra Sabatini (Gs Fiamme Gialle) la pista veneta è molto gradita: già nel settembre 2020 partecipò ai primi Campionati italiani sui 100 metri, mentre nel 2022 ha ottenuto il record mondiale sui 200 metri.

Sono ormai tantissimi i tifosi che faranno sentire il loro calore per Ambra, da sempre legata e affezionata alle proprie origini sportive: nei giorni scorsi, durante la prova della velocità dei Giochi dell’Argentario, Ambra è andata a salutare i tecnici e i giovani atleti, insieme al compagno Alessandro Galatolo.

"Si tratta di due grandi atleti – dicono dal gruppo sportivo Costa d’Argento Atletica – che proprio dai nostri giochi sono partiti verso grandi soddisfazioni sulle piste di atletica leggera e che sono per noi un grande motivo di orgoglio. Adesso saremo tutti a fare il tifo per lei come sempre. Sulla nostra pagina facebook pubblicheremo eventuali link per seguire la gara in streaming".

Andrea Capitani