Ambra Sabatini, un paese di nuovo in festa

E Porto Ercole si prepara ad accogliere la sua Ambra.

Il parroco don Adorno ancora in prima linea per celebrare la campionessa mondiale che, nella serata di giovedì, ha centrato la medaglia d’oro iridata nella categoria T63 dei 100 metri paralimpici, oltre al record del mondo con il tempo di 13,98 secondi.

L’orgoglio dei portoercolesi verso Ambra Sabatini si manifesterà questa sera, quando tutto il paese sarà pronto a festeggiarla dopo il suo rientro da Parigi. L’arrivo di Ambra è previsto per le 19 nel piazzale di fronte alla chiesa di San Paolo della Croce, di fronte ai cittadini e una rappresentanza degli amministratori comunali.

In un momento successivo sarà poi organizzata una festa ufficiale, come avvenuto anche in occasione della sua conquista della medaglia d’oro alle paralimpiadi di Tokyo.

Nel frattempo, la comunità potrà salutare al suo rientro "un fenomeno straordinario che ci riempie ancora di orgoglio", per usare le parole espresse da don Adorno.

Ambra Sabatini gareggia per le Fiamme gialle e la medaglia d’oro conquistata a Parigi è solo l’ultima – benché straordinaria – impresa firmata da questa incredibile paratleta.