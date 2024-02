Ambiente da difendere. Eolico, levata di scudi contro il progetto

Sul progetto del parco eolico ha preso posizione il Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig) che ha inoltrato un atto nell’ambito del procedimento di valutazione d’impatto ambientale.

"Si tratta – dicono – di un nuovo progetto di centrale eolica in una zona ricca di emergenze ambientali e storico-culturali, nonchè di grande richiamo turistico". A mettere in discussione questo progetto ci sono vincoli paesaggistici e ambientali ed ecco perché il Grig ha chiesto al Ministero di esprimere formale diniego alla compatibilità ambientale degli impianti industriali in progetto e ha informato, per conoscenza, il ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena e il Comune di Pitigliano. "Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi – dicono i rappresnetanti del Grig –. Siamo all’overdose di energia producibile da impianti che servono soltanto agli speculatori energetici".

Il progetto del parco eolico a Rempillo non piace a Coldiretti che già negli forti preoccupazioni dopo l’assalto alle campagne e maremmane da parte dei player energetici e dei fondi di investimento.

"L’assenza di regole di governo del territorio – dice il presidente di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli – ha finito per partorire una sorta di abusivismo energetico che rischia di modificare profondamente il nostro paesaggio, la nostra capacità di produrre cibo e le nostre ambizioni turistiche. La Maremma è un esempio lampante di questo caos". Coldiretti guarda con grande timore ai tanti progetti di nuovi impianti che interessano la Maremma: sono infatti ben 58 i progetti presentati per realizzare parchi solari e 17 quelli per gli impianti eolici on-shore che potrebbero essere realizzati in provincia di Grosseto che dovrebbero garantire 2.88 Gw secondo il sito terna.it

Per offrire supporto tecnico a chi voglia presentare osservazioni l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione l’ufficio tecnico per la mattinata di oggi. Contestualmente sono stati messi a disposizione i locali della biblioteca comunale per offrire supporto amministrativo ai fini del caricamento dell’istanza sul portale del ministero, per tutti coloro che avessero difficoltà in questo senso.

Nicola Ciuffoletti