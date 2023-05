Amato: "La prossima giunta pensi di più al mondo della nautica"

"Chi va al palazzo prenda in considerazione la nautica". Secondo il comandante dell’imbarcazione Rose Pigre Maurizio Amato (ex presidente dell’Associazione Marittimi Argentario) occorrerebbe infatti maggiore attenzione per migliorare tutto l’indotto. "Bisogna avvalersi di persone che sanno di cosa si parla – sottolinea Amato –. Occorre sensibilità su un settore che è un po’ lasciato andare, quando invece più della metà della gente vive di questo. Ci sono tanti comandanti su barche di grandi dimensioni che potrebbero venire anche in inverno, ma non lo fanno perché mancano i servizi".

Ogni anno, con la barca ormeggiata alla Pilarella come avvenuto da inizio stagione, il comandante traccia un resoconto delle spese mensili. "Una barca come la nostra – prosegue – con 10 persone di equipaggio, armatori e ospiti tutti i weekend, può arrivare a spendere anche 100.000 euro al mese tra ormeggio, gasolio, carne, pesce, fiori, frutta e verdura, panifici, alimentari generici. Non andiamo al supermercato, ma facciamo lavorare le singole attività che a loro volta ci coccolano e ci danno un servizio impeccabile. Poi c’è il vestiario, vini e bevande, farmacia, articoli nautici. E si fanno lavori con pittori, meccanici, elettronici, falegnami, fabbri, idraulici. Insomma, un’entrata per molte attività che potrebbe essere moltiplicata a seconda delle barche che stazionano nei nostri porti, soprattutto di queste dimensioni e per tutto l’anno. Ci sono luoghi che creano associazioni ad hoc per avere comandanti che riportino le loro barche nei loro cantieri e porti, per aggiudicarsi queste entrate stratosferiche. All’Argentario invece non sfruttiamo l’occasione". Secondo Amato ci vorrebbe "un molo magari più riparato". Poi ci sono altri argomenti già affrontati ma sempre lasciati senza risposte, come la formazione dei marittimi.

Andrea Capitani