Altri soldi destinati a via della Rocca

L’Amministrazione comunale di Gavorrano mette mano al portafogli e decide di investire sul patrimonio. In arrivo infatti lavori per ulteriori 125mila euro, un investimento importante per la squadra di Governo del sindaco Andrea Biondi. E’ stato infatti approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale il progetto esecutivo di riqualificazione dei percorsi pedonali del capoluogo che da anni avevano bisogno di un restyling potente e che erano stati sollecitati dai cittadini: via della Rocca e la scalinata di via della Palestra. Nelle prossime settimane verrà fatta la gara di affidamento dei lavori e poi saranno realizzati nel corrente anno. Tempi previsti per la realizzazione dovrebbero essere 100 giorni. "Siamo molto soddisfatti di essere riusciti ad approvare anche questo importante atto che restituirà presto anche queste due vie ai cittadini e turisti in condizioni sicure e decorose – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Daniele Tonini – Lavori di manutenzione recupero e riqualificazione molto attesi dalla popolazione che diventeranno presto realtà. Un grazie all’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso in queste settimane".