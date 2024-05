Altri dieci volontari per la Misericordia

Si fa sempre più ampia la squadra della Misericordia di Manciano. Dieci volontari della locale Misericordia hanno sostenuto l’esame finale per ottenere l’abilitazione a soccorritori avanzati di emergenza-urgenza. Un cammino che li ha visti impegnati per ben 4 mesi tra lezioni teoriche e pratiche. Un cammino impegnativo ma allo stesso tempo molto entusiasmante. Adesso questo gruppo di giovani sarà a disposizione della comunità, pronto ad aiutare chi avrà più bisogno. Le Misericordie di Arcidosso, Porto Santo Stefano e Grosseto hanno contribuito all’esame portando anche i loro allievi volontari. "Un grazie a loro – spiegano dalla Misericordia di Manciano - al Comitato Provinciale delle Misericordie Grossetane per il supporto e al sanitario del 118 in rappresentanza della Co Siena-Grosseto per la disponibilità e la collaborazione data".