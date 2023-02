Altra domenica sulle piste Traffico senza modifiche

In questa terza domenica di febbraio sulle strade del Monte Amiata si torna a viaggiare regolarmente. Per oggi non sono state attuate le variazioni al traffico che invece sono state inserite nelle domeniche precedenti. Anche oggi però, con la stazione sciistica aperta e con le temperature gradevoli, gli operatori della montagna si attendono un buon numero di turisti pendolari oltre a quelli già presenti in montagna e ospitati negli alberghi. Continuano ad essere positivi i numeri degli sciatori presenti sull’Amiata anche durante i giorni feriali.

"Si sta verificando un fenomeno – raccontano gli operatori del territorio – per cui, in proporzione, durante la settimana e nelle giornate di sabato gli sciatori sono in maggioranza rispetto agli altri turisti. La domenica invece tra i turisti che salgono sull’Amiata sono una minima parte sciatori, la vera attrazione risulta essere il bianco".

Non solo turisti italiani, l’Amiata prova anche in inverno a rivolgersi agli stranieri, ovvero a tutti quei turisti che alloggiando in Maremma hanno il desiderio di trascorrere qualche giorno sull’Amiata imbiancata. "Iniziamo, in punta di piedi, a provare a rivolgerci al mercato straniero – raccontano gli operatori –. Lo scorso anno abbiamo realizzato un servizio per una tv inglese. Il messaggio è rivolto per tutti quegli stranieri ospiti della Toscana che avessero voglia di passare anche una giornata sulle nevi dell’Amiata".

In realtà c’è da dire che il turismo straniero sull’Amiata è presente da molto tempo, soprattutto in estate e in autunno. Non sono turisti ma vivono la montagna come se lo fossero invece i bambini delle scuole dei comprensori dell’Amiata grossetana. Da 7 giorni è ripartito il "Progetto neve" rivolto alle scuole primarie del territorio amiatino. Sono corsi di addestramento allo sci organizzati dal Provveditorato agli studi di Grosseto e La Scuola di Sci Monte Amiata Ovest per le scuole primarie. Dopo tre stagioni di pandemia ed interruzione finalmente centinaia di bambini rivivranno l’esperienza della neve e della montagna. Se le condizioni meteo lo consentiranno a fine progetto saranno circa 800 i bambini partecipanti. "Per noi uomini di montagna – commenta Luciano Porcelloni, della Isa Impianti e storico impiantista amiatino – è una gioia assistere a questo bellissimo assalto di tanti piccoli sciatori che con la loro gioia e le loro risate riempiono di allegria tutte le piste del Prato delle Macinaie. Un’avventura che questi bambini speriamo portino nel loro cuore e nel loro bagaglio di esperienze, in special modo sulla scoperta e la conoscenza dell’ambiente della montagna e della neve".

Nicola Ciuffoletti