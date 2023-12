La storia e le tradizioni: Alpini, rievocazione e racconti insieme ai canti della Maremma

Grosseto, 22 dicembre 2023 – La Storia scritta sui libri, una storia poco conosciuta (anzi, nota solo a pochi), le tradizioni della Maremma e un’eccellenza di questa terra – Priscilla Occhipinti e la Distilleria Nannoni – che ha fatto da collante. Sono questi gli elementi che hanno trasformato la distilleria di Aratrice, a Paganico, in un ideale palcoscenico che ha visto protagonisti i componenti del Gruppo Storico 6° Alpini Battaglione Verona e Luca Gigliotti (autore del libro "Missione speciale in Estremo Oriente 1918-1920") accolti dai canti dei Carbonai di Maremma con Cinzia Machetti e dei Maggiaioli di Civitella Marittima con Gianfranco Franceschini, oltre a Mauro Chechi che ha composto un’ottava rima in loro onore. Alla festa, poi, erano presenti anche l’assessora regionale Stefania Saccardi, la sindaca di Civitella Paganico Alessandra Biondi e Giacomo Stefanini, comandante di Poggio Ballone.

"Si è trattato – dice Priscilla Occhipinti – di un evento molto interessante e molto emozionante. Gli alpini, che indossavano divise originali della Prima guerra mondiale, hanno allestito un piccolo campo con le tende ed esposto oggetti dell’epoca, raccontando fatti, aneddoti e accadimenti che hanno rapito l’attenzione di tutti, in particolar modo quella degli studenti che erano presenti".

Sì, perché grande spazio è stato riservato proprio ai ragazzi che hanno potuto conoscere o approfondire temi che non sempre si possono comprendere solo leggendo un libro. Il Gruppo Storico 6° Alpini, in fondo, fondato nel 2009 e oggi composto da 19 persone, nasce proprio con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni i ricordi, le tragedie, i sentimenti che hanno caratterizzato quel periodo storico. Così come ha voluto fare Andrea Gigliotti con il libro "Missione speciale in Estremo Oriente" presentato in distilleria (e poi, pochi giorni dopo, premiato ad un concorso nazionale).

Nel libro c’è la storia sconociuta ai più dei soldati italiani spediti a difendere la ferrovia Transiberiana in aiuto dei russi bianchi in lotta con i rossi bolscevichi che avevano deposto lo Zar. Non un romanzo, bensì un documento storico nato dal diario (e dalle foto) tenuto da quei soldati, primo fra tutti il sergente Felice Bottai.

E domani la distilleria Nannoni organizza un brindisi di auguri aperto a tutti con una degustazione gratuita dei gin "Le Costellazioni". Per informazioni 0564 - 905204.