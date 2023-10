Alluvioni: "Spesi 4 milioni. Dal Comune"

Per far fronte al rischio alluvioni il Comune di Follonica ha messo in atto numerosi interventi in città, a partire della messa in sicurezza del torrente Petraia, con i lavori fatti a seguito dell’alluvione del 1995 e per i quali sono stati investiti circa 6 milioni e 800 mila euro per la sistemazione degli argini e per la realizzazione di casse di laminazione che accumulano 360 mila metri cubi di acqua. In tempi più recenti l’Amministrazione ha realizzato un potenziamento del sistema di scarico delle acque bianche nel quartiere Salciaina, per un investimento di 240 mila euro. In questo caso si è trattato di lavori conclusi nel 2020, a cui è sta seguendo l’intervento, tuttora in corso, per la realizzazione di una nuova condotta di scarico a mare delle acque bianche, che consentirà di ridurre le cause di allagamento del quartiere di Cassarello, per un investimento di 1 milione di euro a valere sui fondi Pnrr. Sempre all’interno degli interventi Pnrr, nell’ambito della rigenerazione urbana di Senzuno, un’importante componente è costituita dal rifacimento del sistema fognario con separazione tra acque bianche e nere. "Con il gestore del Servizio Idrico Integrato – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini – è stato stipulato un accordo per il potenziamento del sistema fognario delle acque miste che consentirà di ridurre i fenomeni di sversamento, in occasione degli eventi meteorologici, alla foce del Petraia e ridurre le criticità che si sono manifestate in questi giorni con un maggiore di apporto di acqua verso il depuratore. Una soluzione ancora più incisiva che prevedesse la completa separazione del sistema fognario era stata stimata nel 2018 in più di 30 milioni di euro e, oggi, arrivata probabilmente a oltre 40 milioni. In totale sono stati spesi 4 milioni".