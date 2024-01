All’origine era ‘Selleria e cuoieria’

Una lunga storia. Che cavalca quasi tre secoli. La tappezzeria di Carlo Corradi, è frutto di una lunga tradizione ed evoluzione. Perché l’origine non è una tappezzeria. Dobbiamo fare un salto a fine ’800 quando in piazza Duomo c’era ancora il Palazzo dei Priori, che ospitava la storica bottega ‘Corrado Corradi, Selleria e cuoieria’ come citava l’insegna, visibile in qualche vecchia foto in bianco e nero. Ha avuto tutto iniziò così, e racconta Carlo "nonno Corrado era un artigiano sellaio, faceva selle e finimenti equestri". In quegli anni, il mezzo utilizzato per gli spostamenti erano i cavalli e la selleria quindi, era proprio un negozio importante. E non lo testimoniano solo l’utilità ed i cittadini che vi erano affezionati ma anche il riconoscimento della camera di commercio ‘Gran Premio-Arte e Lavoro’ custodito nella bottega del nipote Carlo. Per non parlare del diploma e medaglia d’oro confermativa conferita da Pro Industria-Commercio a Corrado iscrivendolo nel Libro d’oro d’Italia per la specialità in lavori di selleria. Spiega Carlo "i cavalli dopo la guerra sparirono, quindi mio babbo si dedicò alla tappezzeria, con l’arrivo delle auto.Zio Luigi invece continuò l’arte delle selleria".