Allo Stella ‘Misericordia’ e ‘Dream scenario’

Al Cinema Stella si apre oggi un lungo weekend per gli amanti del grande schermo. I film in programma sono "Misericordia" di Emma Dante e "Dream scenario" di Kristoffer Borgli. "Misericordia", tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, è la storia di Anna, Nuzza e Bettina. "Dream scenario" invece è una commedia di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage. Paul Matthews è un anonimo professore di biologia e padre di famiglia che sa spiegare l’evoluzione della zebra e progetta di scrivere un libro sulle formiche. Da domani a domenica, poi, alle 19 si susseguiranno gli appuntamenti della "Rete degli Spettatori", di Clorofilla e della rassegna Fuori orario: domani alle 19 è in programma "Il tempo dei giganti" di Davide Barletti e Lorenzo Conte (ingresso gratuito), sabato sempre alle 19 Clorofilla propone alcuni brevi documentari gratuiti sul rapporto tra uomo, natura, animali. Domenica con l’associazione Portavoce e David La Mantia è in programma alle 19 il documentario "Le mie poesie non cambieranno il mondo" di Annalena Benini e Francesco Piccolo, omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli (in questo caso l’ingresso è 5 euro). Misericordia è in programma oggi alle 17, domani alle 21.15, sabato alle 17 e domenica alle 21.15. Dream scenario invece è oggi alle 21.15 , domani alle 17, sabato alle 21.15, domenica alle 17.