Allo Stella aperitivo con... Bruschetta

Ospite speciale per il cinema Stella con Clorofilla e PuntoZip. Oggi alle 19 sarà in sala l’attore Ninni Bruschetta (nella foto) che racconterà il suo libro "L’officiante" pubblicato da Luni Editore. Il libro racconta il mestiere dell’attore e la sua funzione sociale.

A seguire – alle 20.30 – un aperitivo a cura del Dlf su prenotazione (contattare il numero 3391201079 oppure inviare una mail a [email protected]).

La serata prosegue alle 21.15 con la proiezione di "Boris il film" di Luca Vnedruscolo, Mattia Torre e Giacomo Ciarrapico: un film dove Ninni Bruschetta interpreta Duccio, il direttore della fotografia. Si parlerà quindi della serie e del film con uno degli attori principali ricordando anche il compianto Mattia Torre. Introduce Luca Ceccarelli di PuntoZip.

Nel film il regista René Ferretti, abituato a lavorare per la televisione e a girare serie tv scadenti per soddisfare le richieste banali e insignificanti di diverse produzioni, è chiamato a dirigere un film d’autore per il cinema. Ma René non sa ancora quanto può essere snob e impertinente l’ambiente cinematografico.

La serata è uno dei primi appuntamenti dell’anno di Clorofilla ed è realizzata dal cinema Stella in collaborazione con PuntoZip.