Allo scoperta del fascino dello sport La simpatia di quattro campioni

di Steven Santamaria

Si è svolta nel Palazzetto dello Sport La Bombonera di Grosseto, a causa del maltempo, la prima tappa dell’edizione 2023 di Banca Generali "Un Campione per Amico". Oltre 400 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città toscana hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Palleggi, rovesci, punizioni, lo sport e i bambini attori protagonisti sul palcoscenico cittadino. Gli atleti in questione, oltre a giocare con i bambini, hanno spiegato l’importanza di fare sport, facendo un accenno anche alle loro rispettive discipline. "Lo sport è importante perché ti fa crescere bene nella vita – spiega l’ex attaccante di Roma e Torino e campione del Mondo ’82 , Ciccio Graziani. Facendo attività fisica si socializza, si impara a star bene insieme e a collaborare. Dal mio punto di vista non si può fare a meno dello sport, qualunque sia l’età. Per quanto riguarda il calcio, c’è un evento importantissimo stasera (ieri, Ndr.)che è l’euroderby tra Milan e Iinter: non so dare un pronostico, ma vincerà, appunto, chi saprà giocare meglio da squadra".

"Lo sport è tanto importante quanto la scuola – spiega l’atleta Italo-argentino, Martin Leandro Castrogiovanni – Lo sport è salute e ti aiuta a diventare qualcuno, ti insegna a rispettare, ti insegna a porti degli obiettivi e a raggiungerli, un po’ come la scuola appunto, e questo i bambini lo devono capire. A loro, lo sport, insegna il sacrificio. Il Rugby anche in Italia sta tornando ad alti livelli. Ora c’è in corso un ricambio generazionale, ma la nostra Nazionale italiana ha ampio margine di miglioramento. Nell’ultima edizione del ‘Sei Nazioni’, la squadra era temuta e chiamata addirittura a vincere, questo è, secondo me, un bellissimo segnale, sia per questo sport che per l’Italia". "L’importante – spiega l’ex pallavolista Andrea Lucchetta – è che noi atleti si dia l’esempio e si trasmettano la voglia e la passione a questi bambini di intraprendere attività ludiche che possano farli crescere a stretto contatto con noi campioni. Sapere che, quando mi vedono, i bambini mi riconoscono e vogliono giocare mi riempie di orgoglio perché vuol dire che sono riuscito a pormi nel migliore dei modi. Tutto questo percorso servirà ai bambini per inserirli in quello che sarà vero e proprio sport, perché, al momento, lo sport, per loro, deve essere soprattutto animazione e divertimento. La pallavolo italiana è in un bel momento. Quest’estate ci saranno la Vnl e gli Europei, maschili e femminili. Vedremo come i ragazzi di De Giorgi e le ragazze di Mazzanti affronteranno queste manifestazioni. Ovviamente sarà importante riconfermarsi e fare bene, dato che ospiteremo qui in Italia gli europei. In più dovremo guardare in proiezione futura e cercare di qualificarci per le Olimpiadi 2024". "Questo – spiega l’ex tennista Adriano Panatta – è un evento che facciamo da più di 20 anni, in 10 diverse città italiane. Stiamo parlando forse dell’iniziativa di promozione sportiva più longeva. Lo sport è salute, condivisione e, soprattutto ai bambini, serve a capire il senso e il rispetto delle regole, perché ogni disciplina senza le rispettive regole sarebbe solo caos. E questa cosa vale anche nella vita".