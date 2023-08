Allenamenti e cene propiziatorie a Massa Marittima: I Terzieri pronti alla grande sfida

Aria di Balestro a Massa Marittima e nei Terzieri massetani fervono i preparativi che vanno dagli allenamenti nei campi di tiro alla preparazione dell’evento nel quale non potevano mancare le cene pre balestro, ritrovi tra i componenti del corteo storico del Terziere, tifoserie e ospiti.

Tutte rigorosamente effettuate la sera prima per caricare di entusiasmo chi scaglierà le verrette verso il corniolo e avvicinarsi a violare ’lo tasso’ per portare a casa il drappo e aggiungere una vittoria all’albo della storia del proprio terziere. Domani dalle 20.30 in Cittannova, nei chiostri della Chiesa di Sant’Agostino i biancorossi ceneranno con un menù che parte da un antipasto, per passare ad un risotto delizioso e concludersi con una fettina impanata-contorno e un gelato. Prenotazioni entro oggi nella sede del Terziere in Piazza Socci o alla Macelleria di Bini Gino in viale Martiri della Niccioleta oppure su Whatsapp al 3382869503 (Riccardo).

Il Terziere giallo-blu di Borgo si ritrova invece alla sede del Terziere in via Donizzetti dalle 20. Le prenotazioni in questo caso possono essere fatte presso gli alimentari Borelli, in Piazza Socci o mettendosi in contatto con Daniela 3391596294, Giulia 3298849116 o Luciano 3703695500. Il menù prevede zuppa di verdure, penne all’arrabbiata, vitello tonnato con pomodori, gelato. Infine i bianconeri del Terziere di Città Vecchia si ritrovano in Piazza Cavour a Massa Marittima alle 20.15 per gustare un antipasto misto, una pasta rosa, bocconcini di maiale con pomodori gratinati e un dessert bianco nero. Prenotazioni presso la tabaccheria Lolini in Piazza della Libertà oppure via Whatsapp al 3534273683.