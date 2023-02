Accordi di partenariato, collaborazione con il mondo associativo locale. Queste alcune delle linee operative e programmatiche della cooperativa sociale "Beata Veronica" di Orbetello, ma anche opera su tutta la Costa d’Argento. Lo ribadisce Flavio Fantoni, che ha avviato accordi di collaborazione, in sede locale con le Acli, l’Orto Giusto, La Croce Rossa Italiana, alcuni progetti civici e di segretariato sociale in zona sud. "Con questa collaborazione, spiega Flavio Fantoni intendiamo operare per il meglio, nella creazione di posti di lavoro, e c’è molto bisogno in questo senso, vedi lavori pubblici di piccole manutenzioni, sistemazione del verde pubblico, pulizia e cura dei giardini pubblici, piccole opere di manutenzione, controllo degli spazi verdi, sostegno alle politiche sociali del mondo del volontariato locale.