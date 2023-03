All’azienda biologica "Le Vigne" di scena l’evento ‘Seminare il domani’

Oggi all’azienda biologica Le Vigne, situata nelle campagne di Montenero d’Orcia, si parla di biologico. L’evento, promosso da Toscana Bio per la Sostenibilità, si intitola "Seminare il domani" e inizia a partire dalle 14.30. L’iniziativa apre con la visita guidata dell’azienda biologica e la degustazione di prodotti. Alle 16 è in programma la conferenza "Coltivato e mangiato, bios è vita" a cura della dottoressa Silvia Petruzzelli. Partecipano inoltre Chiara Bartolini, titolare de Le Vigne Biologica e la presidente di Toscana Bio, Rossella Bartolozzi. "Ospitiamo con entusiasmo nella nostra azienda che da tempo coltiva bio, una delle giornate di conoscenza e avvicinamento al biologico, promosse dell’associazione Toscana Bio. – spiega Chiara Bartolini, titolare dell’azienda Le Vigne –. Riteniamo, infatti, che sia fondamentale diffondere sempre più l’essenza e il valore del biologico ed è interessante farlo portando le persone in campagna, a toccare con mano e a vedere con i propri occhi, cosa vuol dire coltivare biologico, perché se ne parla tanto ma spesso in ambiti settoriali e di nicchia, invece, è importante avvicinare sempre persone nuove". I titolari dell’azienda amiatina prima mostreranno cosa significa produrre bio, mentre nella seconda parte del pomeriggio la dottoressa Silvia Petruzzelli spiegherà perché è importante mangiare bio e l’impatto di questa scelta su salute e ambiente.