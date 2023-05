Allarme sicurezza Pd: "Serve più dialogo fra istituzioni e cittadini"

"Crediamo che il dialogo debba diventare centrale". E’ quanto sostiene il Direttivo Unione Comunale Pd Castel del Piano tornando sulla rissa che si è consumata una settimana fa.

"La girandola di dichiarazioni delle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza – dicono i Dem – ha messo in luce uno scollamento tra l’operato del primo cittadino e le stesse, con dichiarazioni in cui non c’è il minimo sostegno al sindaco. Questo dimostra il fallimento di un’esperienza amministrativa che non è stata mai capace di proporre una visione, un qualsiasi progetto, anche su questo tema".

"Se è vero che Castel del Piano, come altri comuni amiatini, ha una forte presenza straniera dovuta principalmente alla grande disponibilità di abitazioni a basso prezzo, è altrettanto vero – dicono i Dem – che la stragrande maggioranza degli immigrati residenti non vuole essere messa da parte, non vuole essere presa di mira, non è un problema per la sicurezza e non vuole essere considerata un problema dai cittadini italiani residenti. Questo si affianca ad un altro dato, quello di persone straniere che invece vivono più ai margini e che sono spesso fuori dalle dinamiche della comunità".

Per gli esponenti del Partito democratico locale la sola richiesta di "maggiore sicurezza" tanto sbandierata da altre forze politiche, non basta.

"Occorre – dicono ancora – mettere al tavolo vari soggetti: dalle amministrazioni locali alla Prefettura, coinvolgendo anche le varie realtà straniere. Un tavolo che coinvolga i comuni limitrofi e che tratti la questione degli affitti, il tema del lavoro e quello dell’integrazione scolastica. Serve un progetto di territorio proprio in virtù del fatto che la presenza straniera è forte".