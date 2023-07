Allarme per un incendio vicino alle abitazioni Interviene anche l’elicottero della Regione

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di ieri a Porto Santo Stefano, nella zona che sovrasta il paese tra la località del Carrubo e la Cacciarella.

Il rogo ha bruciato la macchia che si trovava sotto ad alcune abitazioni, che per fortuna sono state solo sfiorate dalle fiamme. Non è stato quindi necessario evacuare la zona, anche se l’intervento è stato reso più complicato a causa del vento. Per gli abitanti solo un po’ di spavento ma nulla di più. Sul posto i Vigili del fuoco di Orbetello, la Racchetta di Monte Argentario e i carabinieri del Norm della Compagnia di Orbetello, oltre alla Polizia municipale. Le cause che hanno causato l’incendio sono al vaglio deegli esperti, anche se qualcuno racconta di aver visto una fiammata partire da un palo della corrente, ma si tratta comunque di ipotesi.

Nel primo pomeriggio sono state messe sotto controllo e spente tutte le fiamme attive, mentre sono state eseguite le operazioni di bonifica. In volo anche l’elicottero della Regione, soprattutto per monitorare la situazione e intervenire in caso di problemi derivanti dal vento, anche per via delle case estremamente vicine al rogo. Alla fine dell’intervento la zona interessata dalle fiamme è stata di circa un ettaro.