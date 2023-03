Allarme occupazione "Venator a rischio Chiediamo assemblea e Consiglio comunale"

"Sono decine i lavoratori della Venator che abitano sulle Colline Metallifere e che adesso vedono il loro futuro molto a rischio. Per questo riteniamo importante prospettare e proporre un’assemblea pubblica dove emergano con trasparenza problemi e difficoltà ma soprattutto soluzioni concrete". Lo chiede il Pci delle Colline Metallifere dopo l’allarme lanciato dall’azienda su un possibile blocco della produzione. "Purtroppo siamo arrivati al capolinea poiché nel giro di mesi, massimo un anno, potrebbero trovarsi a casa decine e decine di lavoratori – aggiunge il Pci –. Evidentemente un problema che si trascina da anni non è mai stato affrontato dalla politica in modo serio, strutturale ed energico. A questo poi si devono aggiungere le a scelte regionali perentorie, dettate dalla burocrazia e sulle quali sono stati fatti poi dietrofront, che stanno portando all’acuirsi della crisi. Una crisi economica fatale che colpirebbe non solo i lavoratori ma la tenuta dell’intero comprensorio. Se l’idea è quella di chiudere l’impianto, come ci ha detto un lavoratore, alla prossima manifestazione porterà le bollette e conti delle nostre famiglie ai politici che si presentano ai cancelli per raccattare consensi per le elezioni e poi sparire o pontificare da Firenze o Roma il nulla". "La difesa dei posti di lavoro, in una società che conosce continue crisi, è fondamentale e deve diventare una priorità – aggiunge il Pci –. Sosteniamo con tutti i nostri mezzi questo criterio che deve portare alla tutela del lavoro, alla sicurezza per ambiente, salute e territorio e spingiamo perché si esca da un immobilismo finalizzato solo a raccogliere consensi a destra e manca. Siamo vicini ai lavoratori della Venator e dell’indotto della nostra città anche se naturalmente come partito a livello di Colline Metallifere la stessa solidarietà è doverosa nei confronti delle decine di addetti che operano nel settore e vorremmo che i livelli istituzionali e politici, a cominciare dalla segreteria del Pd e quelli istituzionali, magari convocando un Consiglio comunale aperto, trattassero la questione e si esprimessero in maniera chiara perché partecipare solo alle manifestazioni, essere presenti ai cancelli non è sufficiente a capire da che parte stanno questi soggetti".