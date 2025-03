Allarme moscerini. La giunta in Regione. Domani incontro con il governatore

Domani il sindaco Andrea Casamenti e alcuni assessore andranno a Firenze per incontrare il presidente della Regione Eugenio Giani. E’ quanto conferma lo stesso primo cittadino che con il governatore intende fare il punto sulla situazione della laguna e sull’invasione dei moscerini.

"Dopo la mia richiesta dei giorni scorsi – dice Casamenti – Giani ha dato subito la sua disponibilità per una riunione congiunta. Una tempesitività per la quale ringrazio il governatore".

L’amministrazione comunale ha chiesto alla Regione Toscana contributi ed interventi straordinari per poter far fronte all’invasione di moscerini che continuano a creare grandi disagi alla comunità locale. Il sindaco ha avuto anche un colloquio telefonico con i funzionari del ministero per l’Ambiente.

"Al Governo – dice ancora il primo cittadino – abbiamo chiesto aiuto, supporto economico e interventi immediati per questa vera e propria invasione di moscerini. Il Comune ha fatto e sta facendo quanto giuridicamente ed economicamente possibile per la propria competenza. Ora è necessario un contributo straordinario di Regione e Ministero per le loro competenze, di fronte ad una situazione veramente difficile per tutti gli orbetellani. Noi siamo i primi a batterci per risolvere il problema che per le sue caratteristiche e proporzioni non si era mai visto in passato".

Casamenti insieme ai suoi assessori si incontrato anche con i componenti del Comitato scientifico che stanno seguendo la bonifica della laguna, ma anche con i commercianti del centro storico e i rappresentanti delle associazioni di categoria assicurando che "il Comune – ha ribadito il primo cittadino – sta adottando ogni azione possibile in suo possesso".

Il problema però continua ad assumere forme sempre più vaste e ieri "nuvole" di moscerini sono comparse anche nelle zone di Talamone, Fonteblanda Albinia, Giannella e Santa Liberata.

Michele Casalini