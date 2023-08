Allarme Granchio blu A rischio anche l’ecosistema della Diaccia Botrona

Se per i turisti è la novità dell’estate, che dalle spiagge arriva nei supermercati o sulle tavole dei ristoranti con accattivanti ricette, per le amministrazioni dei Comuni della costa maremmana il Granchio Reale blu rappresenta invece un grosso problema. Questa specie di crostaceo originario delle coste atlantiche del continente americano, sta proliferando rapidamente nel nostro mare, favorito dalle capacità di adattamento alle diverse temperature delle acque e alla diversa salinità. Cibandosi di molluschi, novellame, cozze, vongole, e anche piccoli pesci, il granchio blu risulta dannoso per l’ambiente marino mettendo a rischio in primo luogo gli allevamenti ittici, ma anche l’intera economia del mare. A rischio anche la biodiversità delle nostre aree costiere. A Castiglione della Pescaia c’è preoccupazione per la Diaccia Botrona che potrebbe alterare gli equilibri degli habitat della riserva.

"La biodiversità della riserva naturale della Diaccia Botrona – afferma preoccupata la sindaca Elena Nappi – corre il rischio di essere fortemente compromessa dalla presenza di questa specie aliena invasiva con alta capacità di resilienza, infatti possiamo trovare il granchio blu nelle acque dolci, in quelle salmastre e in quelle salate e la loro capacità adattiva li fa vivere a temperature che vanno dai 3 ai 35 gradi, quindi sono molto "invadenti". Temiamo, soprattutto, la loro voracità nei confronti degli avanotti delle anguille che hanno eletto la riserva come luogo di riproduzione, da dove partono per il loro viaggio verso i mari del nord Europa". Altra preoccupazione giunge dalla zone in cui il granchio blu viene pescato, come le zone portuali o fluviali, che sono normalmente interdette alla balneazione per la possibile presenza di idrocarburi o minerali pesanti. "E’ necessario porre attenzione ai luoghi in cui si cattura il granchio blu – continua la prima cittadina – il consiglio è di prenderlo nelle acque idonee alla pesca e, soprattutto, prima di portarlo sulle tavole togliere le viscere, in particolare l’epatopancreas che è il sistema digerente di tutti gli invertebrati, per evitare qualsiasi tipo di contaminazione nociva nel caso avesse ingerito sostanze dannose alla salute".