Grosseto, allarme granchi blu. Un danno per la laguna. "Stato e Regione ci diano una mano"

Orbetello, 23 agosto 2023 – I granchi blu potrebbero sembrare una risorsa per la laguna, ma non lo sono affatto. Questo il parere del presidente della cooperativa La Peschereccia, Pier Luigi Piro.

"Sono un danno per l’ambiente - spiega -, vanno ad aggredire la laguna come habitat, mangiando avannotti, anguille, femminile (i granchi nostrani), e tanto materiale da pesca: soltanto per quest’ultimo il danno è calcolabile. A dicembre quantificheremo quello del novellame verificando dei piccoli pesci a suo tempo seminati in laguna quanti ne sono rimasti".

«L’anno scorso - aggiunge Piro - abbiamo pescato in tutta l’estate 50 pezzi di granchi blu, quest’anno siamo già a 25 quintali. Un aumento notevole che la dice lunga su come si riproduca e in quali quantità questo tipo di granchio. Nella laguna trova un habitat ideale, per la crescita e, appunto, la riproduzione, acque calde, con infiltrazioni dal fiume Albegna, un tappeto di alghe sul fondo, dove la femmina può deporre le uova ( 8 milioni ...); i piccoli possono così crescere nascosti dai predatori naturali".

Prosegue Piro. "Da piccoli possono essere mangiati da anguille, pesci, altri granchi - le sue parole -, da grandi, in mare dalle tartarughe, loro nemico naturale. Ma nella laguna, quando sono cresciuti non hanno nemici, se non se stessi o i pescatori. Noi li peschiamo, li mettiamo in vendita nel nostro negozio alle peschiere centrali o li maciniamo per darli in pasto ai pesci degli allevamenti e della vasche. Abbiamo anche stipulato un accordo con la Conad. Sono molto buoni".

Indubbiamente il problema è serio, crescono in maniera esponenziale. "Vi siete chiesti se dovessero uscire da Ansedonia e finissero sulla spiaggia? Sono aggressivi, pieni di spine esterne e attaccano tutto con delle chele enormi. Come pescatori chiediamo che lo Sato e la Regione ci aiutino per i danni subiti a causa del materiale da pesca e del novellame mangiati".