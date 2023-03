Allarme demografico "Lavorare su sviluppo e infrastrutture unica soluzione"

di Steven Santamaria

I dati, forniti dalla federazione lavoratori sulla conoscenza della Cgil sono dei campanelli d’allarme per quanto riguarda il trend demografico sul territorio maremmano. A contrastare questo calo sono gli stranieri, che già oggi rappresentano circa il 15% della popolazione scolastica provinciale. La Provincia, però, dovrà fare qualcosa per arginare il problema e cercare di ribaltare questo trend negativo. "In Italia abbiamo di per sé un alto tasso di vecchiaia – dice Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Nel nostro territorio questo indice è ancora più alto e purtroppo porta con sé anche un basso tasso di natalità. Qualcuno ha parlato anche di possibile decesso demografico. Questa situazione potrebbe quindi aver un impatto anche sul nostro sistema scolastico. Dobbiamo sicuramente far qualcosa e dobbiamo agire affinché vengano rafforzati, nelle aree interne della provincia, tutti i servizi di cittadinanza. Inoltre dobbiamo rafforzare tutte le infrastrutture e creare occasioni di sviluppo e investimento. Soltanto così possiamo invertire la rotta". Inoltre, questa crisi demografica sta mettendo in crisi alcune aziende nel territorio maremmano: "Basti vedere – continua – che le nostre aziende turistiche cercano continuamente personale ma non lo trovano. Quindi servirà un salto di qualità nelle politiche di immigrazione e soprattutto di integrazione del nostro Paese per valorizzare e far integrare tutti gli stranieri nel mondo del lavoro". "Ora come ora – conclude – se in molti nostri Comuni, ci sono scuole molto frequentate, è proprio grazie alla presenza di stranieri. Sono una grande risorsa che andrà sicuramente valorizzata al meglio, per contrastare questa questione demografica provinciale". "Questo calo demografico nelle scuole – dice il consigliere provinciale dell’edilizia scolastica Cecilia Buggiani – è un problema che ci siamo già posti tempo fa. Molti dei nostri comprensori sono sottostimati già da anni. Se continuiamo così sarà difficile tenere tutto in piedi. La preoccupazione è tanta. Insieme alle associazioni sindacali e i vari organi di competenza abbiamo iniziato a stilare un piano per cercare di migliorare o quantomeno tamponare tutta la situazione. Però purtroppo il problema principale sta alla base: la natalità. Sono calate le nascite e questo numero non accenna a rialzarsi. Ormai è un problema nazionale e talmente ampio che comprende non solo il campo scolastico, ma anche quello del lavoro. Non c’è un modo per contrastare in maniera esaustiva tutta questa situazione, possiamo solo rattoppare cercando di limitare i disagi".

L’immigrazione potrebbe però non bastare: "Qui in Italia – conclude – la situazione è un po’ più compromessa. Gli stranieri riescono a contrastare questo problema fino a un certo punto. Con tutti i problemi che ci sono nel nostro Paese, soprattutto nel mondo del lavoro, non basta la loro presenza a risolvere interamente il problema".