Allarme dell’Opi: "Fuga di infermieri per la nuova riforma. Ospedali in ginocchio"

La pensione degli infermieri dipendenti pubblici, salvo modifiche dell’ultima ora, sarà più "leggera". Lo ha stabilito la manovra 2024 del Governo Meloni che, oltre a definire nuove modalità di accesso alla pensione senza fare alcuna riforma, prevede una serie di misure dedicate alla previdenza della prossima Legge di bilancio che deve comunque essere approvata dal Parlamento. Sostanzialmente è previsto un taglio delle pensioni di alcuni dipendenti pubblici. Anche se il taglio diminuisce per anzianità più marcate, resta tuttavia molto significativo. Gli esperti stimano che con questa manovra i tagli potrebbero raggiungere il 20% dell’assegno previsto. Se non verrà corretta la norma, dunque, l’Italia rischia di perdere circa 13mila infermieri che sarebbero "pensionabili". A lanciare l’allarme è la Fnopi, Federazione nazionale ordini professioni Infermieristiche. "Anche la provincia di Grosseto – spiega Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – segue l’andamento nazionale e se non interveniamo subito rischiamo davvero di peggiorare una situazione già delicata. Gli iscritti interessati per età dalla riforma, nel nostro territorio, sono circa 170. Non abbiamo la contezza di quanti siano interessati dalla riforma, ma si ipotizza che la maggior parte lavori nel settore pubblico".

"Il taglio sostanzioso ai futuri assegni – continua Draoli – non solo potrebbe generare un aumento della fascia di povertà in un corto circuito drammatico, ma apre le porte a un effetto fuga importante da ospedali e territorio. Chi potrà, a queste condizioni, correrà inevitabilmente al pre-pensionamento entro l’anno. Sarebbe un colpo mortale per il sistema sanitario nazionale, già aggravato dalla carenza di infermieri. Vogliamo quindi rivolgere anche noi un appello a tutte le forze politiche del nostro territorio affinché venga modificata quanto prima la norma, evitando lo svuotamento delle strutture".