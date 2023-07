Allarme caldo, Filca Cisl e Fillea Cgil lanciano l'allerta in Maremma

Torna l’allarme caldo anche in Maremma, con le temperature che proprio in questi giorni stanno salendo oltre i 35 gradi e per questo la Filca Cisl lancia un appello ai lavoratori, in particolare quelli dell’edilizia e quelli che lavorano nelle cave: "Vista questa ondata eccezionale di calore – spiega Fabio Carruale, di Filca Cisl Grosseto – ricordiamo che è possibile usufruire della cassa integrazione facendo richiesta all’Inps una volta superati i 35 gradi. Abbiamo il dovere di tutelare i lavoratori che, visto il gran caldo, sono sempre più esposti a colpi di calore". Oltre alla cassa integrazione ci sono poi una serie di buone norme da seguire per cercare, comunque, di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori. "Anticipare dove possibile l’orario di ingresso – continua Carruale –, così come cercare quando possibile di smettere alle 14, soprattutto per tutti quei lavoratori esposti ai raggi del sole, rappresenta un’altra possibile soluzione per cercare di ridurre al minimo gli infortuni sul lavoro e, allo stesso tempo, di non far insorgere malattie". "Le condizioni climatiche estreme di questi giorni, con temperature maggiori di 35 gradi o anche inferiori ma percepite come elevate – aggiunge Anna Capobussi, segretaria della Fillea Cgil – possono provocare malori, infortuni gravi e purtroppo anche mortali. Ad essere particolarmente a rischio sono gli operai impiegati all’aperto, nella rasatura e bitumatura delle strade, a stretto contatto con il bitume già di per sé ad alte temperature, oppure all’interno di siti estrattivi o di lavorazione degli inerti. Per questo motivo, come Fillea Cgil, ribadiamo l’importanza di adottare da parte delle imprese di tutte le azioni tese a prevenire le malattie da calore come definite nelle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore" emanate dalla Regione Toscana. In particolare, bisogna evitare che per gli operai si trovino ma lavorare da soli sotto il sole cocente".