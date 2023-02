"Allarme anziani malati, i medici non ci sono"

"Ci dicono che presto ci sarà una rivoluzione nel sistema sanitario ma non è così almeno secondo quanto ci riferiscono alcuni residenti". Inizia così Daniele Gasperi del Pci che racconta quanto detto da un anziano sulla sua vicenda e di altri residenti che dopo settimane sono ancora senza medico. Il primo cittadino che ci racconta è stato colpito da faringiti violente con episodi febbrili e altri effetti curati con terapie antibiotiche e cortisone. L’ultimo in ordine di tempo nei giorni scorsi con sintomi molto forti: tosse, febbre e vomito. "Lunedì telefonata e richiesta di appuntamento per visita e consulto – dice Gasperi – Una visita sino a giovedì è impossibile perché il medico ha già tutte le prenotazioni effettuate fino a quel giorno. Come è possibile che un anziano che ha chiesto anche la possibilità, facendosi accompagnare da amici, di andare a trovare il medico fuori dalla propria frazione di residenza, non trovi risposta e non certo per colpa del medico stracolmo di utenti e carico di adempimenti burocratici? Dovrebbe andare al pronto soccorso rivolgendosi ad una struttura già in crisi con una prestazione "non appropriata" e il rischio altrettanto elevato di pagare la prestazione perché non da codice di emergenza, oppure curarsi in casa con il fai da te, prendendo quei farmaci che in altre occasioni sono stati assunti dall’anziano e il rischio magari di avere effetti collaterali indesiderati?". Secondo Gasperi "non ci si rende conto e non si vuole prendere atto dell’età media delle persone e, non poco frequentemente, dell’incapacità di diversi cittadini anche non necessariamente anziani dell’approccio con strumenti informatici che dovrebbero sostituire il contatto umano e pratico della visita – aggiunge – Un video collegamento potrebbe addirittura falsare la prognosi per quanto non percettibili dallo schermo. Gli era venuto la voglia di recarsi al camper presente a Tatti per manifestare il suo dissenso ma poi ha rinunciato perché non sta bene ed è stanco di continuare a vedere palliativi con i quali si vorrebbe sostituire quello che manca ovvero un ambulatorio decente, con un medico assegnato. Così non si può davvero andare avanti".