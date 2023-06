Allagamenti in città Donna salvata in strada

Una giovane donna è stata soccorsa dai Vigili del fuoco perché rimasta intrappolata nella sua auto. I Vigili del fuoco sono poi intervenuti in via Genova dove la donna era rimasta bloccata all’interno della propria vettura. Una squadra di vigili l’ha prelevata e accompagnata in una zona asciutta in attesa dell’arrivo dei familiari.

A causa del nubifragio che si è abbattuto su Grosseto i Vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Aurelia Nord per l’abbattimento di alcune parti pericolanti di un edificio. Polemiche anche dei residenti sui continui allagamenti.