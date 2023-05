All’Accademia la mostra "Trame e ordito" Quaranta foto di Bianchi

Oggi alle 18, nella sala del teatro di Montemerano, si inaugura la mostra "Trama e ordito: Gente di Maremma", del fotografo Franco Bianchi, romano, frequentatore della Maremma. "Guardare in macchina è come guardarsi allo specchio", sostiene Bianchi. Significa mettersi a confronto con la realtà visibile e con l’anima profonda, ammettere che "io sono questo nei confronti del mondo". Il lavoro di Franco Bianchi, dedicato ai residenti di Manciano e dintorni, racconta prima di tutto l’incontro privato con gli abitanti del piccolo comune e, in secondo luogo, dell’"io" a contatto con l’esterno. La mostra si compone di 40 fotografie in bianco e nero realizzate tra il 2015 e il 2016, per lo più in studio. Ritratti a mezzo busto di uomini e donne, bambini e ragazze che hanno condiviso con l’autore momenti, ricordi, storie e di cui Bianchi ha voluto evidenziare "fierezza, vitalità, consapevolezza e dignità". Ogni soggetto rappresenta una professione. L’artigiano, il pastore, l’agricoltore, il negoziante, l’assistente sociale, l’artista, l’assessore, con gli abiti e gli elementi che recano, risultano gli archetipi di una categoria.