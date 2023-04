Alla scoperta di animali con "Favoloso"

Alla scoperta degli animali che "vivono" dentro il museo e delle leggende del territorio, cacce al tesoro con mappe e bussole per conoscere meglio la propria città, serate dedicate all’astronomia con gli occhi puntati verso il cielo per osservare le stelle, escursioni "a caccia" di farfalle, laboratori all’insegna della creatività e del riciclo. Al Museo di storia naturale della Maremma è in partenza una nuova serie di appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, organizzati dalla cooperativa "MaremMagica". Un’offerta che va a integrare il calendario ufficiale di eventi proposto dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, diretta da Andrea Sforzi. Si comincia oggi alle 17 con "Favoloso", un laboratorio didattico con visita guidata per bambini da 6 a 9 anni, alla scoperta degli animali che "vivono" all’interno del museo: cinghialini e volpi, lupi e gatti selvatici, tassi, gufi, caprioli e ghiri. Perché ogni "abitante" del Museo di storia naturale ha una storia tutta da scoprire. Gli operatori della cooperativa MaremMagica accoglieranno i piccoli partecipanti con una favola dai protagonisti misteriosi per poi proseguire lungo il percorso espositivo fino alle 18.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione ([email protected]; 0564 488571).