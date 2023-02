"Alla scoperta della Mongolia" Evento in biblioteca

"Alla scoperta della Mongolia": lunedì alle 17, alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima sarà presente Alfredo Savino che accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio per immagini e racconti, alla scoperta della cultura millenaria mongola. Un evento divulgativo che nasce con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare un territorio pressoché inesplorato, capace di suscitare emozioni uniche ed esperienze di viaggio ‘indelebili nel tempo’. L’iniziativa è organizzata dalla sezione Cai di Grosseto con il patrocinio del Club Alpino Italiano, associazione Iride, pro loco di Massa Marittima, associazione Drago, Comune e biblioteca comunale di Massa Marittima. Nato a Milano nel 1976, Alfredo Savino si è laureato con una tesi che analizza i rapporti tra l’Europa e la Mongolia nel XII secolo. Dal 2007 si trasferisce definitivamente ad Ulan Bator, che della Mongolia è la Capitale, dove insegna la lingua italiana all’Università Nazionale della Mongolia. Qui ha ricevuto la nomina di primo console onorario e fondato la cooperativa "Sain Sanaa" – letteralmente, buona idea – con la quale organizza viaggi. Nel corso dell’incontro racconterà la sua esperienza di vita ed esplorazione in Mongolia. Non ricorda se è lui ad aver scelto la Mongolia o la Mongolia ad aver scelto lui, sicuramente è stato amore a prima vista: una ricca e antica cultura, le gher, il nomadismo, il Naadam, le religioni e lo sciamanesimo e poi i bambini e le donne, la musica, il recupero delle antiche tradizioni, e ancora il territorio che va dalla taiga ai laghi, le foreste di conifere, la catena dei monti Altai.