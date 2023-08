Alla Rocca Pisana "Operazione Farfalla" di Aristofane

1Nuovo appuntamento alla Rocca Pisana: oggi va in scena il Laboratorio dello spettacolo con "Lisistrata – Operazione addio farfalla". I biglietti sono in prevendita allo Iat Follonica (via Roma 49, 0566 52012) e online su marte.18tickets.it, oppure possono essere acquistati prima dell’inizio dello spettacolo. Lisistrata, ovvero "Operazione Addio Farfalla" è un adattamento della famosa commedia greca di Aristofane che, con una formula narrativa snella e, a tratti, surrealmente moderna, gioca sulla forza motrice del sesso, come unica soluzione alla guerra.