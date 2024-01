Alla ricerca dell’energia pulita. Transizione energetica. Tre anni decisivi per le isole

Transizione energetica: per i prossimi tre anni il Giglio e Giannutri beneficeranno dell’assistenza tecnica prevista nel programma "30 Renewable Islands for 2030". A dicembre si sono svolte le prime riunioni tra i quattro partner e i rappresentanti del "Clean energy for Ee islands secretariat", per i prossimi tre anni di lavoro. Il piano concordato prevede innanzitutto la redazione di uno studio di fattibilità tecnica relativo al miglioramento del trasporto marittimo, con un focus su motori ibridi a bio-carburanti o a idrogeno e delle necessarie infrastrutture portuali da sviluppare per garantire l’approvvigionamento dei nuovi carburanti, nonché assistenza finanziaria per la conoscenza dei possibili canali di finanziamento. Il Morenergy Lab del Politecnico di Torino e il Comune di Isola del Giglio redigeranno il Piano di Transizione Energetica (Clear Energy Transition Agenda) per le due isole, che avrà l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e le criticità delle varie tipologie di energia rinnovabile installabili nel territorio comunale. Entrambe le attività dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di dicembre. Nel corso del 2025 si procederà a uno studio di fattibilità tecnica riguardante le soluzioni identificate nel piano di transizione energetica e possibili forme di finanziamento disponibili, sia per imprese e cittadini che per le imprese di produzione e distribuzione di energia elettrica. Infine, nel 2026 è previsto uno studio riguardante le modalità di integrazione con la rete elettrica nazionale o l’installazione di capacità di accumulo (l’installazione di batterie), poiché non è possibile puntare alle energie rinnovabili se non si sceglie fra una delle due alterative. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è "di avere nero su bianco una serie di alternative fattibili per l’installazione di fonti rinnovabili e, nel caso dovesse emergere che l’installazione delle rinnovabili sull’isola non sia tecnicamente o legalmente possibile, fare pressioni al Legislatore, sia regionale che nazionale, affinché vengano rimossi tali ostacoli. Se ciò non fosse possibile, allora bisognerebbe pensare a forme di compensazione per i cittadini e le imprese per lo svantaggio competitivo patito per il semplice fatto di esistere in una zona di alto pregio ambientale-paesaggistico".