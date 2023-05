Alla "Pacioli" si impara a cucinare con il progetto "Cooking Time"

Non soltanto matite e quaderni, ma anche mestoli e padelle. Alla scuola media Pacioli di via Gorizia si impara a cucinare. Con il progetto "Cooking Time" le ragazze e i ragazzi si cimentano, infatti, in ricette antiche e moderne, tradizionali ed esotiche riscoprendo il valore della sana alimentazione. Grazie alla collaborazione con chef di fama nazionale come Simone Cavallini, le classi della Pacioli imparano a conoscere gli alimenti, scoprono la stagionalità di frutta e verdura e comprendono la fatica e l’arte che stanno dietro alla preparazione del cibo. "È una esperienza – spiegano i docenti – che proponiamo molto volentieri ai nostri alunni e alle nostre alunne. La cucina offre straordinarie opportunità formative. Preparare i cibi diventa un gioco sensoriale che fa conoscere di che cosa sono fatti gli alimenti, i sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti. E non solo. Quello che facciamo è anche un modo per potenziare l’autonomia e l’autostima".