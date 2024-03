Alla Leopolda di scena Rezza e Mastrella

Dei quadri di tessuto e, sul palco, un unico performer che si muove tra i drappi, entra ed esce dalla scena e crea, così, situazioni e storie. Arriva oggi, sul palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, "Io", lo spettacolo cult di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, presentato per la prima volta nel 1998, ma sempre attualissimo. L’appuntamento, che chiude la rassegna "Altri percorsi", è alle 21.15. Antonio Rezza, incredibile attore e performer, attraverso i "quadri di scena" di Flavia Mastrella, rappresenta una società fatta da tanti "io", che non comunicano e non empatizzano tra loro, dove l’individualismo domina, fino alle estreme conseguenze. Rezza e Maestrella nel 2018 hanno vinto il Leone d’oro alla Biennale di Venezia.