Alla Fonderia Leopolda c’è "Addio Fantasmi" con Cervi e Bonaiuto

Valentina Cervi e Anna Bonaiuto arrivano sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica oggi alle 21.15, con "Addio Fantasmi", tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova. Una produzione Ravenna Festival E ProductionFanny & Alexander, Infinito produzioni, progetto Goldstein e Argot produzioni che porta in scena la storia di Ida Laquidara, una donna alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, quando era bambina, è uscito un giorno di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre. Dopo "L’Amica geniale", Fanny & Alexander porta in scena il romanzo di Nadia Terranova edito da Einaudi , finalista al Premio Strega 2019, mettendo al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre, incarnate sul palco da due interpreti d’eccezione, Anna Bonaiuto e Valentina Cervi. Come di consueto, prima dello spettacolo, sarà possibile alle 18.30 partecipare all’incontro con la compagnia nella sala "Eugenio Allegri", a cura del Cantiere cultura Follonica. Sarà anche possibile cenare a teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione ristoratori follonichesi: a curare la cena di giovedì, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante "Marula" (per prenotare ufficio Iat 0566 52012).