Alla fine a vincere è stato il maltempo "Bicincittà" è stata rinviata a giugno

A causa delle avverse condizioni meteo, Bicincittà (era in programma oggi , con ritrovo dalle 14,30 e partenza alle 15,30 dalla sede Uisp di viale Europa) è stata rinviata. La manifestazione sarà recuperata dalla Uisp nel mese di giugno. "Bicincittà" è il classico evento di mobilità sostenibile e solidarietà targato Uisp. La manifestazione, quest’anno associata a Bimbimbici e inserita nel Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, è organizzata in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile, Comune di Grosseto, Fondazione Villa Elena Maria, Fondazione Maruzza, Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, Associazione per il bambino in ospedale Grosseto. Quest’anno, come detto, in "Bicincittà" ci sarà anche il Giro d’Italia delle cure Palliative che ha un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche alla cittadinanza e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di rendere operative le Reti di Cure Palliative in tutte le regioni italiane. Per informazioni e iscrizioni a questo evento che a questo punto si svolgerà nel mese di giugno alla segreteria Uisp (0564417756).