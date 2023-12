Alessandro Manetti, ingegnere e bonificatore di Grosseto

Oggi sono 158 anni dalla morte di uno dei più importanti bonificatori della Maremma, Alessandro Manetti. Nato a Firenze nel 1787, sulla scia del padre, Manetti si afferma come ingegnere del Granduca di Toscana, presiedendo i più alti uffici di architettura e urbanistica. I grossetani, anche i giovani, hanno il suo nome impresso nella memoria, almeno per tre motivi: la via che costeggia le Mura medicee a lui intitolata, un monumento nella stessa strada che lo raffigura, eseguito nel 1814 da Tito Sarrocchi, e l’Istituto Tecnico Industriale. I motivi di tale riconoscenza stanno nell’impegno dell’ingegnere per lo sviluppo tecnologico e idraulico della nostra terra. A Manetti si associa anche la piramide presente a Ponte Tura, vicino alla via Scansanese. Simbolo di un’importante opera tecnica consistente nel far defluire le acque sporche dell’Ombrone in un bacino attraverso la diga Steccaia, la piramide era stata costruita in legno e successivamente trasformata in pietra. Questo e altri interventi permisero di realizzare il canale diversivo dell’Ombrone e misero le basi per ulteriori lavori di bonifica della Maremma, che ci consentono oggi di pensare alla malaria solo come a un brutto e lontano ricordo.

Rossano Marzocchi