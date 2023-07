Torna "Sotto i platani della Parrina", ad Albinia, la kermesse culturale che vede protagonisti gli autori. Oggi tocca a Olivia di Collobiano che presenta il suo libro "Il paesaggio in cammino". In queste pagine la paesaggista di Collobiano accompagna il lettore in un viaggio fatto di ricordi, sensazioni e soprattutto di ascolto. Luoghi e nomi si intersecano e susseguono tra fantasia e realtà: coltivazioni, radure, isole, giardini, scogliere e orti botanici. E’ un cammino lento, attento e rispettoso dove natura e uomo a volte si incontrano, altre si scontrano. Dialogano con l’autrice: Marella Caracciolo Chia (scrittrice) e Carlo Sisi (storico dell’arte).