Alberto Bambagini e una vita dedicata al territorio

Domani saranno 60 anni dalla morte di un uomo che ha dedicato la vita alla valorizzazione della Maremma: Alberto Bambagini. Nato a Vetulonia nel 1900, intraprende la professione di ragioniere commercialista a Follonica nel 1927, per poi trasferirsi nel capoluogo, dove apre lo studio nel Corso Carducci. Sposato con Wanda Testai, dalla cui unione nasceranno Franco, insegnante di Educazione fisica, e Massimo, commercialista, si afferma come professionista capace e dotato di grande onestà intellettuale, tanto che viene scelto come consulente da importanti famiglie e società. Diventato presidente dell’Ordine dei Ragionieri di Grosseto, è il fautore della divisione del collegio con Siena, istituendo l’albo provinciale a Grosseto.

Nel secondo dopoguerra, con alcuni amici, costituisce la sezione del Partito Liberale, divenendone presidente. E’ anche tra i fautori della costruzione dello storico "Villaggio svedese" in Maremma, di cui sarà presidente del collegio sindacale. Eletto consigliere comunale a Castiglione, diventa un riferimento per gli abitanti di Vetulonia e Buriano che, saputo della sua morte, organizzano due bus per raggiungere il cimitero della Misericordia di Grosseto e rendergli l’ultimo saluto.

Rossano Marzocchi