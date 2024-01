Alberghi alla ricerca di varie figure professionali

Albergo a Monte Argentario ricerca da aprile a ottobre con vitto e alloggio camerieri ai piani con esperienza nel settore con un giorno o due di riposo; addetta alla lavanderia con esperienza nel settore orario full time con 1 o 2 giorno di riposo; spa therapist orario su turni con uno o due giorni di riposo con esperienza nel settore dei massaggi e trattament beauty orario full time; front office agent con orario su turni con due giorni di riposo (inglese obbligatorio), orario full time ed esperienza nel settore; commis de rang con un giorno di riposo.

Albergo a Castiglione della Pescaia ricerca per la stagione addetta colazioni per 4/5 ore la mattina per 6/7 mesi di lavoro, 2 camerieri per 6 mesi di lavoro almeno minima esperienza con vitto e alloggio, un lavapiatti 6/7 mesi di lavoro anche poca esperienza con alloggio. Per queste proposte: 0564/416375.