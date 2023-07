Alberese e Talamone sono "unite" da un itinerario per mountain bike

Un tratto di 2 chilometri che costeggia la ferrovia attraversando la parte centrale del Parco della Maremma: sembra poca cosa ma in realtà è un’opera destinata a modificare radicalmente la percorrenza ciclabile del Parco e del territorio limitrofo. Due chilometri sono infatti quelli che mancano per connettere una vasta rete, già esistente, di ciclabili e strade poderali che collegano Grosseto con Alberese, Alberese con il Collecchio e da lì le strade poderali nel Comune di Magliano fino, in ultimo, a Talamone passando per la strada della Valentina. Un’opera che il Parco della Maremma, grazie anche al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, ha fortemente voluto, progettato e realizzato, anticipando quella che sarà in futuro la ciclopista tirrenica. "Il ciclo-turismo – dice il presidente del Parco Simone Rusci – costituisce una modalità eccezionale per la fruizione del nostro territorio, un’occasione importante per il turismo lento e sostenibile ed un volano per la destagionalizzazione dei flussi turistici. Con quest’opera – continua il presidente Rusci – mettiamo l’ultima tessera in un mosaico vasto e bellissimo, che tocca in pochi chilometri alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra costa". ‘’La tutela dell’ambiente - dichiara il Presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori - è uno degli ambiti verso i quali la nostra istituzione sta intensificando i propri interventi anche nel territorio grossetano". Le opere, realizzate con risorse proprie dell’Ente Parco e con un contributo di 30mila euro, erogato dalla Fondazione sono consistite nella pulizia e nello spianamento del terreno, nella realizzazione di due ponti ciclabili, nella realizzazione e modifica dei sistemi di recinzione delle proprietà agricole e nelle opere di segnaletica del percorso. Il percorso è sterrato, per mountain bike. Il tratto del Collecchio sarà inaugurato sabato alle 17.30 con una sbiciclettata da Alberese fino alla Tenuta dell’Uccellina, dove si festeggerà con frutta e bibite fresche.