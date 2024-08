Ancora un fine settimana ricco di proposte del Parco naturale della Maremma. Oggi (come ogni venerdì) ritrovo alle 9 al Centro visite di Alberese per l’escursione a Cala di Forno (difficoltà medio-alta, lunghezza 18 chilometri, durata 8 ore). Domani, come ogni sabato, ritrovo alle 9 alle Cisterne romane per l’escursione alla Baia delle Cannelle (difficoltà media, lunghezza 10 chilometri, durata sei ore) e domenica, invece (come ogni domenica) ritrovo alle 18 al Centro visite di Alberese per il "Notturno faunistico" (difficoltà facile, adatto anche ai bambini, lunghezza 2 chilometri, serve una torcia). Per informazioni 0564 393238.